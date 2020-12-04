İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul, Amasya, Denizli, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan, FETÖ'nün "sözde sorumluları" ile irtibatı tespit edilen, meslekten ihraç edilmiş 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Farklı illerdeki 3 şüphelinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadeleri alınacak. COVID-19 hastası olan bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde sorumluları ile irtibatı tespit edilen meslekten ihraç edilmiş 44 eski polis memuru 1 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.