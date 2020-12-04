Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
9 ilde PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün "cezaevleri koordinasyon yapılanması"na dahil olduğu belirlenen 12 şüpheliye yönelik Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Etiketler: PKK/KCK
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