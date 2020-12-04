Küçükçekmece’de Hakim E.’nin kullandığı personel servis aracı, iddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken freni boşaldı. Sürücü çevre güvenliği için servis aracını bir binaya doğru kırarak, markete girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Serviste bulunan şoför Hakim E, Ceylan T. ve Hayrettin D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası araçta ve dükkanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.