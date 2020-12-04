Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 11:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Freni boşalan servis aracı markete girdi: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Küçükçekmece’de personel taşıyan servis aracı, frenin boşalmasıyla bir binanın altındaki dükkana girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Küçükçekmece’de Hakim E.’nin kullandığı personel servis aracı, iddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken freni boşaldı. Sürücü çevre güvenliği için servis aracını bir binaya doğru kırarak, markete girdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Serviste bulunan şoför Hakim E, Ceylan T. ve Hayrettin D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası araçta ve dükkanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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