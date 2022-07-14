Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 05:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Takla atan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Alparslan Ç. idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Aşağı Mahmutlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Tunahan E, Enver T. ve Mustafa B. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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