Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 05:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fayton gezintisi kötü bitti: 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü
[Fotograf: AA]
Karaman'da sürücüsünün durduramadığı fayton, yaklaşık 2 kilometre sonra tekerinin yerinden çıkması üzerine durabildi.
Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde Abidin Yılmazgün’ün kullandığı faytonun atı ürkerek, hızla koşmaya başladı.
Sürücü Yılmazgün'ün, koşan atı durduramaması üzerine faytondaki 2'si çocuk 4 kişi bağırmaya başladı. Faytonu gören motorize trafik ekibi de peşlerine takıldı.
Fayton, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde kavşaktan döndüğü esnada sol arka tekeri yerinden çıkınca durdu.
Olayda, faytonda bulunan sürücüyle birlikte 5 kişiden Emine Özbay, baygınlık geçirdi.
Baygınlık geçiren Özbay, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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