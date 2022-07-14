Ağaçbükü köyü Çalca mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 70 yaşındaki Mustafa Kaplan ile 68 yaşındaki Zeynel Demirtaş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynel Demirtaş ile kavgayı ayırmaya çalışan Sezer Kaplan ise yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Demirtaş, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.