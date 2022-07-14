Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 04:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da sopalı kavgada 12 kişi yaralandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Ardahan'ın Göle ilçesinde çıkan sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.
Kalecik köyü yaylasında, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Olayda 12 kişi sopa darbeleriyle yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Göle ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı.
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