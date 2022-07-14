17 yaşındaki Y.S., Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı.

Y.S, bölgedeki vatandaşlar tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Y.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.