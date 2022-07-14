Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 03:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde, inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katından düşen kişi ağır yaralandı.
17 yaşındaki Y.S., Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı.
Y.S, bölgedeki vatandaşlar tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Y.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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