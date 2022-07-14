Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 04:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden silahla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde, otomobille seyir halinde olan eniştesi Osman K. ile karşılaşan Barış D. aracı durdurarak alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Barış D, yanındaki tabancayla Osman K'ye ateş etti.
Osman K. ağır yaralanırken Barış D. de olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman K, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan Barış D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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