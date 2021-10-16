Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.Ç.'nin yönetimindeki kamyonet, Nihat Ö. idaresindeki dorsesi olmayan tıra arkadan çarparak, takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kamyonetin içinde bulunan İ.Ç. ve Ö.T., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada kamyonetin bagajında ise avlanması yasak olan kızıl geyik olduğu görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kızıl geyiğe el koydu. İ.Ç. ve Ö.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı.