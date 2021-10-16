Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulu Cami ve 600 yıllık tarihi hanlar ve çarşılar bölgesini gün yüzüne çıkaracak dönüşüm projesi kapsamında, tarihi yapıların önüne sonradan inşa edilen binaları birer birer yıkmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 200 milyon liradan fazla kamulaştırma bedeli ödendi.

Yıkım anı kameralara yansıdı

Geçtiğimiz günlerde 5 katlı bir binanın ardından bugün Pirinç Han'ın hemen önünde Zafer Plaza'ya bitişik haldeki 7 katlı bir binanın yıkımına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Binanın yıkımı drone ve farklı açılardan çekilen kameralarla görüntülendi.

"Osmanlı'nın çınarı Bursa tarihi değerleriyle tekrar ayağa kalkıyor"

Yıkım esnasında trafik kısa süreliğine kapatılırken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aktaş, "Bursa’da tarih gün yüzüne çıkıyor. Osmanlı'nın çınarı Bursa tarihi değerleriyle tekrar ayağa kalkıyor. Hanlar bölgesi 14. Yüzyılda başlanıp, 16. Yüzyılda mütekamil hale gelen için han, bedesten çarşı, Uucami ve camiler, alışveriş mekanları, türbe ve okullarıyla 480 dönümlük alanda yaşanılası bir alandır. Bursa’nın Osmanlı’nın kurulduğu, eski şehir diye tabir ettiğimiz bu alanı ihya çalışmaları, hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha önce duyurduğumuz proje gereği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un destekleriyle bir taraftan kamulaştırma çalışmaları devam ederken, normal hayat akamete uğramadan yıkımları gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.