Eski AK Parti Cizre ilçe başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in içinde bulunduğu otomobilin önü 4 Aralık 2021 tarihinde, Cudi Mahallesi Mercan Sokakta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesilmişti. Burada saldırganların açtığı ateş sonucu Güven hayatını kaybetmişti.

Saldırıyla ilgili tutuklananların sayısı 4 oldu

Tahir Güven'in öldürülmesi ile ilgili soruşturma da sürüyor.

Mahkemeye sevk edilen, biri HDP'li vekilin kardeşi olmak üzere 2 zanlı daha önce tutuklanmıştı.

Gözaltında bulunan 2 kişinin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkarılan bu zanlılar da, devletin birliğini, bütünlüğünü bozma ve kasten adam öldürme suçlarından tutuklandı.

Şırnaklılar terörü lanetledi

Tahir Güven'in öldürülmesi Şırnak'ın Cizre ilçesinde protesto edildi. Basın açıklamasını Tahir Güven'in oğlu Ferzan Güven okudu.

Terör örgütü PKK ve HDP sloganlarla protesto edildi. Birlik ve beraberliği hedef alan saldırıya sert tepki gösterildi.

[Fotoğraf: AA]

Ferzan Güven, "Bugün ben Cizre'nin bir evladı olarak konuşuyorum. Gelin bir olalım, birlik olalım, tüm terör örgütlerine karşı beraber olalım. Terörü ve terör örgütlerini meşrulaştıran kişileri lanetliyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK bağlantısı olduğu belirlenen olaya Şırnaklılar tepkili.