Şırnak'ta eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Saldırıyla ilgili haklarında ihbar bulunan kişilerin yakalanması için operasyon başlatıldı

Terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanmasında yer alan 26 kişi yakalandı. Adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

HDP Cizre ilçe binasındaki aramada da terör örgütü propagandası içeren materyallere el konuldu.

HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi tutuklandı

Saldırıyla ilgili daha önce yakalanan HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi A. Kaçmaz'ın da emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kaçmaz, olayın faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç’i aile apartmanında sakladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Şüpheli S.G. ve M.M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak Valiliği, 9 Aralık'ta, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada E.K'nin tutuklandığını, A. Kaçmaz, S.G. ve M.M.D'nin gözaltına alındığını belirtmişti.

Eski AK Parti Cizre ilçe başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in içinde bulunduğu otomobilin önü 4 Aralık 2021 tarihinde, Cudi Mahallesi Mercan Sokakta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesilmişti. Burada saldırganların açtığı ateş sonucu Güven hayatını kaybetmişti.

Bakan Soylu, Tahir Güven'in ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kardeşi silahlı saldırıda öldürülen eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'e taziye ziyaretinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Ulaş köyünü ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Saldırıyı gerçekleştirenleri adalete teslim edeceklerini söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın buradaki tüm dostlarına taziye dileklerini başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin, Allah sabrı hiçbiri daim bizden eksik etmesin. Kanı yerde kalmayacak. Bunu da bilmenizi isteriz. Bu kalleşliği bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir."