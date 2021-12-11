Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meclis Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi.

Kanal İstanbul projesine vurgu yapan Bakan Kurum, bugüne kadar yapılan millet bahçelerini anlattı.

"Nasıl ki dün Marmaray’ı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Osmangazi Köprümüzü, 1 milyonu aşkın sosyal konutlarımızı, millet bahçelerimizi yaptıysak Allah'ın izni, milletin destekleriyle Kanal İstanbul projesini de yapacağız. "81 şehrimizde 81 milyon metrekare” millet bahçesi hedefiyle çıktığımız yolda, bugün tam 67 milyon metrekareye ulaştık. Şehirlerimizin en kıymetli yerlerinde inşa ettiğimiz 410 millet bahçemizi de kararlılıkla yapıyoruz."

[Fotoğraf: DHA]

"2022'de İzmir'de evine kavuşamayan depremzede kalmayacak"

İzmir'de başlatılan kentsel dönüşüm projesini hatırlatan Kurum'un hedefinde CHP vardı.

"İşte bugün sizin partiniz tarafından yönetilen İzmir’de, toplam 5400 konutluk İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini biz başlattık. 26 Kasım’da, 9 ay gibi kısa bir sürede İzmirli kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2022’de İzmir’de; evine kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. İzmir’de daha çok büyük işler yapacağız. İzmir’i CHP’nin insafına bırakmayacağız."

