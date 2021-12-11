ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki söyleşiye SOLOTÜRK pilotları Hava Pilot Binbaşı Emre Mert ve Murat Bakıcı ile SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı, Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer katıldı.

SOLOTÜRK ekibinin tanıtımıyla başlayan söyleşide, gösterilerde kullanılan F-16 uçaklarının özellikleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Katılımcıların en çok merak ettiği konulardan olan "G kuvveti" hakkında bilgiler veren SOLOTÜRK pilotları, dünyada yalnızca kendilerinin yapabildiği manevraları da gençlerle paylaştı.

Pilotlar, video gösterimleri eşliğinde bir gösteri uçuşuna nasıl hazırlandıklarını anlatarak, pilot olmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde, SOLOTÜRK'ü tanıtmak amacıyla stant açıldı. Satılan ürünlerden elde edilen gelirler, şehit ve gazi personelin ailelerine yardım eden Kartal Vakfı'na bağışlandı.