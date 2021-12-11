Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi.

İstanbul’daki Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

"İstişareye dayalı bir anlayış ile hareket edeceğiz"

Bakan Nebati toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz."

İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik.



Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/iknDUhMzba — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) December 11, 2021

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iş dünyası temsilcileriyle olan fotoğraflara da yer verildi.

Bakan Nebati, farklı sektörlerin görüş ve sorunlarını dinledi

Yeni dönemdeki ekonomi politikaları hakkında bir sunum gerçekleştiren Bakan Nebati, Türkiye’nin lojistik altyapısı, ihracat ve üretim kapasitesi hakkında bilgiler veren Nebati, küresel ekonomide yaşanan yapısal değişime de değindi.



Bakan Nebati’nin, serbest piyasadan geri adımın asla söz konusu olmadığının altını çizdiği toplantıda, devletin her alanda destekleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

İş dünyası, STK Başkanları, kamu ve özel bankaların Genel Müdürlerinin katıldığı toplantıda, sunumdan sonra iş dünyası temsilcilerine tek tek söz veren Bakan Nebati, farklı sektörlerin görüş ve sorunlarını dinledi.

Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü

Bakan Nebati ve iş dünyası temsilcileri ile istişareye dayalı gerçekleşen toplantıda katılımcı bir anlayış ile hareket edileceğinin altı çizildi.

Edinilen bilgilere göre, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileri ile gerçekleşen toplantıların önümüzdeki dönemde de devam edeceği aktarıldı.



Basına kapalı düzenlenen toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.