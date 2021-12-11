Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
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