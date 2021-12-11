MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, "Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey'in istismarına müsaade edilmeyecek" dedi.

Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı” kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır. pic.twitter.com/IITRsIExiU — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) December 11, 2021

Alparslan Türkeş'in siyasi mirasının Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu söyleyen Bahçeli, "Merhum Başbuğumuz üzerinden nifak mevzisi kazmak isteyenlere fırsat verilmeyecek" ifadesini kullandı.



Devlet Bahçeli, vakfın logosunu da paylaştı. Logoda tarihteki 16 Türk Devletinin bayrağı ile ortasında ay yıldız ve Alparslan Türkeş'in imzası yer aldı.