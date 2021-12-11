İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca ATO Kongre Merkezi'nde sergi oluşturuldu.

Bilim ve teknolojinin suçla mücadeleye sağladığı faydalar, suç ve suçlularla mücadelede kullanılan yöntemlerin tanıtıldığı sergide delil ve bulguların elde edilmesiyle ilgili faaliyetler, uygulamalı oyun ortamında katılımcıların ilgisine sunuluyor.

Suçla ilgili kimyasal, biyolojik ve fiziksel bulguların hangi yöntem ve tekniklerle açığa çıkarıldığının da hazırlanan oyun ortamında anlatıldığı parkurlarda artırılmış sanal gerçeklik simülasyonu ile bomba imhası, olay yeri incelemesinin sahada nasıl yapıldığı da katılımcıların bizzat yer alabileceği uygulamalarla aktarılıyor.

Katılımcılara ayrıca dolandırıcılıktan kendilerini nasıl korumaları gerektiği, dolandırıcıların hangi yöntemleri kullandığı gibi konularda bilgilendirme standı aracılığı ile bilgi verilerek mağduriyet yaşamamaları ve suçun işlenmeden önce önlenmesi amacıyla faaliyet yürütülüyor.

TRT'nin de iletişim sponsoru olduğu tanıtım günlerine 13 bakanlık ile 40'ın üzerinde kurum ve kuruluş katılım sağlıyor. Özellikle gençleri bilgilendirmek için hazırlanan sergi, ATO Kongre Merkezi'nde 4 gün boyunca ziyarete açık olacak.