Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati, iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi.
Bakan Nebati’nin, İstanbul’daki Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile buluştuğu toplantı başladı.
Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı İş Dünyası Nureddin Nebati
Son Haberler
- 15:55
- 15:26
- 15:50
- 15:18
- 15:23
Sıradaki Haber
Bakan Muş duyurdu: 1 milyonuncu ihracat beyannamesi onaylandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz