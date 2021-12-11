Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Muş duyurdu: 1 milyonuncu ihracat beyannamesi onaylandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını açıkladı.
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını belirterek, "Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Bu sabah, Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1.000.000'uncu ihracat beyannamesini onayladık.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 11, 2021
Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam.
İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz.
Etiketler: Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı İhracat
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