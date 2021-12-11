Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 23:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Omicron varyantı Türkiye’de 6 kişide tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı Türkiye’de 6 kişide tespit edildi. Bunlardan birisi İstanbul’da, 5'i İzmir'de." dedi.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Şu ana kadar 1’i İstanbul'da 5’i İzmir'de olmak üzere toplam 6 vakamız tespit edildi. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif. Ayaktan takip edilen herhangi bir sorunu olmayan hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantı ile ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Biz özellikle bu varyantla ilgili bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin virülansının ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşımızın sadece özellikle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tedbirlere devam etmesini istiyoruz."
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