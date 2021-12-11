Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahir Güven'e düzenlenen saldırıyla ilgili 26 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre ilçe başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in ölümüyle ilgili düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Eski AK Parti Cizre İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Şırnak İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çok sayıda örgüt propagandası içeren döküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Ayrıca HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada; terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyel ve malzemeye el konuldu.
Etiketler: PKK/KCK Şırnak Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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