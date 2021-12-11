Eski AK Parti Cizre İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şırnak İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çok sayıda örgüt propagandası içeren döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada; terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyel ve malzemeye el konuldu.