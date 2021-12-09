Eski AK Parti Cizre ilçe başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in içinde bulunduğu otomobilin önü 4 Aralık 2021 tarihinde, Cudi Mahallesi Mercan Sokakta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesilmişti. Burada saldırganların açtığı ateş sonucu Güven hayatını kaybetmişti.

Olayın terör saldırısı olup olmadığını araştıran polis ekipleri, bugün 1'i kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden E.K. tutuklanırken, diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tahir Güven'in, ağabeyi olan eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven ile parti çalışmalarında aktif rol aldığı ve ilçede AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Meman ailesinin ileri gelenlerinden olduğu öğrenildi.

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahir Güven'e yapılan saldırıyla ilgili detayları paylaştı.

Soylu, konuşmasında şunları kaydetti;

"Pusu kuranı HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık"

Onu bir yere çağırıp pusu kurdular. Pusu kuran kim biliyor musunuz? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç. Peki pusu kuranı biz bu sabah nerede yakaladık, HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz, sizi onlar da kurtaramayacak. Hepsinin hesabını vereceksiniz. Siz insanları çocukları anasız abasız bıraktınız, siz PKK'nın oyuncağı ve uşağısınız." dedi.