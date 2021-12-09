Çermik ilçesindeki Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleleri doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleleri Tabiat Parkı olarak tescil etti.



Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleleri ile arasındaki vadinin Yabanardı-Şeyhandede Tabiat Parkı olarak tescillendiğini açıkladı.



Karaloğlu, "Destekleriyle her daim yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.