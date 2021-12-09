Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve şiddetli yağış geliyor
Yarın, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına, batı illerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.
Ege'de güney, güneybatı ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtınanın olacağı uyarısı yapıldı.
Yarın beklenen sağanağın Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in güneyinde çok kuvvetli, Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise şiddetli olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtına, sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Yağış
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