Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla, Çorlu ve Süleymanpaşa'daki bazı adreslerde arama yaptı.

Sahte içki üretiminin yapıldığı iş yerinde ve diğer adreslerde, bidonlar içinde bin 270 litre ve 59 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan imbik ve kazan ele geçirildi.

Ekipler 3 şüpheli hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yaptı.