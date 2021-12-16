Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bin 270 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa'da kaçak içki operasyonu düzenledi. Operasyonda bin 270 litre sahte içki ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla, Çorlu ve Süleymanpaşa'daki bazı adreslerde arama yaptı.
Sahte içki üretiminin yapıldığı iş yerinde ve diğer adreslerde, bidonlar içinde bin 270 litre ve 59 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan imbik ve kazan ele geçirildi.
Ekipler 3 şüpheli hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yaptı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki Tekirdağ
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