Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA-İHA
İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Binada mahsur kalan, çocukların da aralarında olduğu 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1062 Sokak’taki 4 katlı apartmanın birinci katında, saat 19.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Alevlerin yükseldiği yangında çocukların da aralarında olduğu 5 kişi mahsur kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yangının neden çıktığı araştırılıyor
Korku ve paniğe neden olan yangının bildirilmesiyle olay yerine giden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları merdiven uzatarak kurtardı. Kurtarılan kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Polis güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
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