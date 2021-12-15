Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1062 Sokak’taki 4 katlı apartmanın birinci katında, saat 19.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Alevlerin yükseldiği yangında çocukların da aralarında olduğu 5 kişi mahsur kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangının neden çıktığı araştırılıyor

Korku ve paniğe neden olan yangının bildirilmesiyle olay yerine giden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları merdiven uzatarak kurtardı. Kurtarılan kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Polis güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.