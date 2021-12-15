Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 22:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde yağan karın ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya başladı.
Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı
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