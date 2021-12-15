İsmail Yılmaz, geçen pazar günü, iddiaya göre komşusu İbrahim Kasımoğlu'na, "köpeğin kümesteki yumurtaları yedi" diyerek tepki gösterdi.

İki komşu arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.

İki komşu, bugün saat 17.30 sıralarında yine aynı sebepten dolayı kavga etti.

Kavga, olay yerine gelen çok sayıda polis ekibinin müdahalesiyle sona erdi.

15 kişi gözaltında

Olayda yaralanan olmazken kavgaya karıştığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

Sokak, polis tarafından kapatıldı. Çevik kuvvet ekipleri de evin önünde güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.