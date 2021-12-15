Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 21:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da çay fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Of ilçesindeki bir çay fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle fabrikanın çatı bölümüne de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Bölümlü Mahallesi'ndeki bir çay fabrikasının dış bölümünde, çay atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle fabrikanın çatısının bir bölümüne sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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