Bölümlü Mahallesi'ndeki bir çay fabrikasının dış bölümünde, çay atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle fabrikanın çatısının bir bölümüne sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.