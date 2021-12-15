Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 21:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şarkıcı Gülçin Ergül taburcu edildi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan şarkıcı Gülçin Ergül taburcu edildi. Kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı ise İzmir'de son yolculuğa uğurlandı.
Geçirdiği trafik kazasının ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hepsi grubunun solistlerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün tedavisi tamamlandı.
Parmağında kırık tespit edilen Ergül, taburcu edildi.
Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi
Aynı kazada yaşamını yitiren iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ise İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Lafçı'nın cenazesi Narlıdere Şehitlik Camisi'nde kılınan namazın ardından Paşaköprü Mezarlığı'na defnedildi.
Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Susurluk mevkiinde aynı yönde giden bir tırın dorsesine çarpmıştı.
Kazada, Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmiş, şarkıcı Gülçin Ergül ise yaralanmıştı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası İzmir
Sıradaki Haber
Torunu, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz