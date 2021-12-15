Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bariyeri aşan ambulans refüje girdi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Maltepe'de özel bir ambulans, bariyerleri aşarak kavşak noktasındaki refüje girdi. İçinde hasta bulunmadığı öğrenilen ambulanstaki sağlık ekibi de kazayı yara almadan atlattı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Gülsuyu mevkiinde seyir halinde olan M.K idaresindeki özel ambulans, önünde seyreden N.B'nin kullandığı otomobile çarpmamak için yavaşladı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans, kavşak noktasındaki bariyerlere çarpıp devirdikten sonra refüje girerek durabildi.
Ambulansın çinde hasta yoktu
Sürücü M.K ve yanındaki sağlık ekibi kazayı yaralanmadan atlatırken, ambulansta hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile çekici sevk edildi.
Kaza sırasında içerisinde hasta bulunmadığı öğrenilen ambulans, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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