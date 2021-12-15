Samsun Atakum'daki Kurupelit Yat Limanı'ndan balık tutmak için Karadeniz'e açılan M.O, N.C. ve S.Ü'nün bulunduğu tekne alabora oldu.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar ve 112 Acil Servis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.

Kurbağa adamlar tarafından sudan çıkarılan 3 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Tekne ise bot yardımıyla kıyıya çekildi.