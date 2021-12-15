Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, bottaki yabancı uyruklu 38 kişiyi kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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