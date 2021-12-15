Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 17 düzensiz göçmen, kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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