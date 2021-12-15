İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Aralık'ta Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Eren-Kış 6' operasyonu sürdürülüyor.

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında; toprağa gömülü 1 piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Delil niteliğinde olan malzemelere koyuldu, diğerleri ise kullanılamaz hale getirildi.