Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bingöl’de PKK’lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya düzenlenen 'Eren-Kış 6' operasyonunda ele geçirilen mühimmat imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Aralık'ta Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Eren-Kış 6' operasyonu sürdürülüyor.
Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında; toprağa gömülü 1 piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Delil niteliğinde olan malzemelere koyuldu, diğerleri ise kullanılamaz hale getirildi.
Etiketler: Bingöl Eren Operasyonları PKK/KCK Terör Örgütü
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