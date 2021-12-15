Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de gece yarısına kadar etkili olacak kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.
Açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 15, 2021
Denizlerimizde (Batı Karadeniz'in Doğusu) Kısa Süreli Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/VNRuA6tMtr
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Karadeniz Bölgesi Meteoroloji
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