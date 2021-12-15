Bahattin Gürdal’a ait 8 aylık gebe inek, 40 metreden uçuruma yuvarlandı.

Su kenarında mahsur kalan ineğin sahibi Gürdal, ineğinin kurtarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi.

İneğin uçuruma düştüğü bölgeye 1 saatlik traktör yolculuğu sonrasında ulaşan 6 kişilik itfaiye ekibi, 4 saatlik zorlu uğraşın ardından ineği düştüğü yerden kurtararak sahibine teslim etti.

"İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum"

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Bahattin Gürdal, "İneğimiz otlarken dere yatağına yakın bir yamaçtan aşağıya düşüyor. Bizim de kurtaracak imkanımız olmadığı için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını aradık. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. İtfaiye personeli arkadaşlarımız herhangi bir zarar gelmeden ineğimizi kurtardılar. Hepsinden Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.