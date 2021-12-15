Bursa'nın İnegöl ilçesinde, zabıta ekipleri, özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimler yaptı.

Ekipler, daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile güncel fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı belirlenen 30 işletmenin belgeleri, yasal işlem için Ticaret İl Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Fahiş fiyat uygulayan esnafa ceza kesildi

Aynı zamanda, raf ile kasa fiyatları arasında farklılık olan 19 işletmeye, aldatıcı ya da standart dışı fiyat etiket tarifesi uygulayan 14 işletmeye ve satışa sunduğu ürünlerde fiyat etiketi bulundurmayan pazar esnafına para cezası verildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, fahiş fiyatlarla ilgili denetimlerinin süreceğini vurgulayarak, "Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle süreç sonlanana dek denetimlerimiz aralıksız sürecek. İnşallah en kısa sürede el birliği ile bu zorlu günleri de atlatacağız, bundan şüphemiz yok ancak en fazla birlik olmamız gereken bu süreçte birileri şartları kendi lehine çevirmeye çalışıyorsa buna da müsaade etmeyeceğiz" dedi.