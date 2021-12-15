Emirdağ-Bolvadin karayolunda Şaban Gökay'ın kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.

Kazada, Şaban Gökay ile yanındaki eşi Ayşe Gökay yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Ayşe-Şaban Gökay çifti, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu kritik olan Şaban Gökay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşe Gökay'ın ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.