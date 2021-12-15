Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 18:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Zonguldak'ta heyelan anı ve yaşanan panik kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ta heyelan sebebiyle bir evin bahçesi istinat duvarlarıyla birlikte çöktü. Ailenin yaşadığı korku dolu anlar kameraya da yansıdı. Heyelan sonrası ev tahliye edildi.
Karaelmas Mahallesi 88 Evler Sokak’ta yaşayan 8 kişilik Demirdöven ve Koçaklı ailesi geçtiğimiz hafta sonu heyelan şoku yaşadı.
Aile evinin bahçesinde oturduğu sırada heyelan meydana geldi.
İstinat duvarı ve bahçe heyelanla birlikte alt mahallede bulunan evlerin üzerine çöktü.
[Fotoğraf: İHA]
Heyelan ise anbean amatör kamera tarafından kaydedildi.
Aile, heyelanın yaşandığı bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından evlerine kavuşmak için gün sayıyor.
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