İstanbul Şişli'de metro bekleyen bir kadın, raylara atlayarak intihara teşebbüs etti.

Tonlarca kiloluk vagonların üzerinden geçmesinin ardından, yürüyerek rayların altından çıkan kadın, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kadının psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.