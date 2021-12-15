Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinin Kozan yolunda devriye görevi yapan polis ekipleri, yağmurlu havada bir sürücünün otomobilinin yakıtının bittiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu gördü.

Bunun üzerine ekip aracından inen polis memuru, sürücünün aracı itmesine yardım etti.

Otomobil, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki akaryakıt istasyonuna ulaştırıldı.

Sürücü, kendisine yardım eden polise teşekkür etti.

O anlar kameraya yansıdı.