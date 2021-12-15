Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yakıtı biten sürücünün yardımına polis yetişti
[Fotoğraf: AA]
Adana'da yakıtı biten otomobil, bir polis memuru tarafından itilerek 1 kilometre mesafedeki akaryakıt istasyonuna götürüldü. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinin Kozan yolunda devriye görevi yapan polis ekipleri, yağmurlu havada bir sürücünün otomobilinin yakıtının bittiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu gördü.
Bunun üzerine ekip aracından inen polis memuru, sürücünün aracı itmesine yardım etti.
Otomobil, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki akaryakıt istasyonuna ulaştırıldı.
Sürücü, kendisine yardım eden polise teşekkür etti.
O anlar kameraya yansıdı.
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