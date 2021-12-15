Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 23:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde, hemzemin geçitten geçerken trenin çarptığı Adem Güney hayatını kaybetti.
Türkali köyünde, saat 20.30 sıralarında, hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Adem Güney'e, Zonguldak-Gökçebey seferini yapan yolcu treni çaptı.
Güney, trenin altında kalırken makinist, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güney'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Güney'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Zonguldak
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