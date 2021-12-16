Van Gölü'ndeki çekilmeyle mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı
Van Gölü'nün bazı kıyılarında su yüzlerce metre çekildi. Çekilmeyle birlikte, daha önce gölün derinliklerinde görüntülenen mikrobiyalitler, gün yüzüne çıkmaya başladı.
Dünyanın önde gelen mikrobiyalit havzalarından Van Gölü’nde su seviyesi düştü. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ortaya bu görüntüler çıktı.
Dünyanın en büyük sodalı gölü, Van Gölü'nde yağışların azalmasıyla su seviyesinde gözle görülür çekilme oldu. Metrelerce derinlikteki mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı.
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, “Tatlı suyun çıktığı yerlerde kalsiyumla, sodayla birleşip bu peri bacaları, sarkıt, dikitler oluşuyor. Biz buna Van Gölü Mercanları diyoruz. Tabi suyun altında çok daha güzel gözüküyorlar" dedi.
Güneş ışığı ve çevresel etkiler gün yüzüne çıkan mikrobiyalitler için tehdit oluşturuyor.
Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise tabelalar konacağını, mikrobiyalitlere basılmaması ve koruma altına alınacağını söyledi.
Göldeki çekilme ile Edremit ve Erciş kıyılarında da benzer görüntüler oluştu.