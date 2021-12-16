Dünyanın önde gelen mikrobiyalit havzalarından Van Gölü’nde su seviyesi düştü. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ortaya bu görüntüler çıktı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Van Gölü'nde yağışların azalmasıyla su seviyesinde gözle görülür çekilme oldu. Metrelerce derinlikteki mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, “Tatlı suyun çıktığı yerlerde kalsiyumla, sodayla birleşip bu peri bacaları, sarkıt, dikitler oluşuyor. Biz buna Van Gölü Mercanları diyoruz. Tabi suyun altında çok daha güzel gözüküyorlar" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Güneş ışığı ve çevresel etkiler gün yüzüne çıkan mikrobiyalitler için tehdit oluşturuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise tabelalar konacağını, mikrobiyalitlere basılmaması ve koruma altına alınacağını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Göldeki çekilme ile Edremit ve Erciş kıyılarında da benzer görüntüler oluştu.

[Fotoğraf: DHA]