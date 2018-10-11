Suudi Arabistan uçağında 965 bin uyuşturu hap ele geçirildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan, Suudi Arabistan’a ait kargo uçağı ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, durum "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında değerlendirilerek, havalimanının kargo bölümünde arama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Şakirpaşa Havalimanı kargo bölümünde yapılan aramada su arıtma aparatları arasına gizlenmiş piyasa değeri 14 milyon lira olan 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Uyuşturucuya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere, kargo bölümünde yapılan analiz çalışmaları sonucu uyuşturucu bulunabileceği değerlendirilen su arıtma aparatlarında narkotik dedektör köpeği "Şans" ile arama gerçekleştirildiğini söyledi.

Yıldız, köpeğin tepki vermesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı aldıklarını belirtti.

"Aramalarda 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Daha önceki operasyonlarda da su arıtma cihazı ve pistonlar içerisine gizlenmiş aynı şekilde Suudi Arabistan'a gideceğini değerlendirdiğimiz 2 milyon 750 bin civarında uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Gençliğimizi, geleceğimizi çalan uyuşturucuya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

Kaynak: AA