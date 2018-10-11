Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak beklendiği açıklandı.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 13, Iğdır ve Erzincan'da 12, Ağrı'da 8, Kars'ta 7, Erzurum'da 6 ve Ardahan'da 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıksa Tunceli'de 26, Erzincan'da 25, Iğdır'da 23, Ağrı'da 20, Erzurum ve Kars'ta 19, Ardahan'da 18 derece olacak.

Kaynak: AA