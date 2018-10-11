Abant'ta su dolum tesisinde yangın

Bolu'da bulunan Abant Tabiat Parkı sahası içinde yer alan ve tabiat parkına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan su dolum tesisinin depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köpük ve kimyasal söndürücülerle müdahale edildi

Fabrika işçileri kendi imkanlarıyla müdahale ettikleri yangının büyümesi üzerine Bolu Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.

Tesisin su damacanaları bulunan deposu ile paket ve ambalaj malzemelerinin yer aldığı ardiyesinde etkili olan yangına Bolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye görevlilerine, Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile çevre köylerden su tankeri takviyesi yapıldı.

Yangının büyük olması ve etkili olduğu alanda plastik malzemelerin bulunması nedeniyle ekipler alevlere köpük ve kimyasal söndürücülerle müdahale etti.

Diğer taraftan, yanan fabrikanın ormanlık alan içinde bulunması nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler de gönderildi.

Alevlerin fabrikanın çevresindeki ormanlık alana sıçramaması için ekipler adeta seferber oldu.

Sabahın ilk saatlerine kadar süren çalışma sonuç verdi. Yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.

Fabrikada büyük hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA