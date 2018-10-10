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Kenan Sofuoğlu hayatını kurtaran kaskını Yeşilay’a bağışladı

AK Parti Sakarya Milletvekili, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, birçok şampiyonada taktığı kaskını Yeşilay'a bağışladı. Sofuoğlu’nun kaskı açık artırma ile satılacak.

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Dünya Supersport Şampiyonalarında parkurların tozunu attıran, defalarca şampiyon olan ve Türk bayrağını dalgalandıran Kenan Sofuoğlu, anlamlı bir yardımda bulunacak.

Hayırsever kişiliğiyle de herkesin takdirini kazanan Sofuğlu, her yarışta kendisine eşlik eden onlarca kaskın arasından en özelini seçti. Sofuoğlu, kaza geçirdiği bir yarışta hayatını kurtaran kaskını Yeşilay’a bağışladı.

Bağış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı. Sofuoğlu kendisi için manevi değeri büyük olan kaskı imzaladı.

Sofuoğlu, “Yeşilay gerekli ihtiyaç olan yerlerde kullanacaktır. Umut ederim yerini bulur. Parayla alınacak bir kask değil. Benim kendi koleksiyonumdan seçtiğim bir kask.” dedi.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun, Yeşilay’a teslim ettiği kask açık artırma ile satılacak. Satıştan elde edilecek gelir, Yeşilay’ın bağımlılık tedavisi programının finansmanında kullanılacak.

Kaynak: TRT Haber

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